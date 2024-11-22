Рейс Москва-Наманган вынужденно сел в Ташкенте из-за тумана
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший в узбекский Наманган, совершил вынужденную посадку в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика Uzbekistan Airports.
Как уточнили в компании, рейс U62611 следовал по маршруту Москва-Наманган. Экипаж принял решение о вынужденной посадке в Ташкенте «из-за густого тумана и нулевой видимости на полосе в аэропорту назначения».
Посадка воздушного судна прошла штатно. Самолет вылетит в Наманган с улучшением погоды.
Ранее в аэропорту Екатеринбурга направлявшийся в Москву самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь из-за проблем с двигателем, напоминает Ura.ru.
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