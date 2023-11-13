Кабмин утвердил индексы изменения платы за коммуналку в 2024-2028 годах

Средний индекс будет варьироваться в зависимости от региона. В Москве он составит 11%, в области - 10,7%, в Санкт-Петербурге - 9,8%, в Омской области - 14%.

В распоряжении содержатся пределы отклонения от индексов в отдельных муниципальных образованиях. Значение меняется от нуля (Москва, Санкт-Петербург и другие) до 9,8% (Смоленская область).

Совет Федерации 8 ноября одобрил закон, предоставляющий властям столицы право определять порядок расчета платы за отопление в многоквартирных жилых домах, напоминает «Радиоточка НСН».

