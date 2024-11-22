Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ

Два украинских беспилотника самолетного типа сбили над Брянской областью, передает Минобороны.

Минобороны РФ: 23 дрона ВСУ уничтожены над территорией трех регионов России

«С 6.30 до 6.50 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА», — заявили в ведомстве.

Дроны ВСУ были уничтожены над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО.

Ночью 22 ноября над территорией России ликвидировали 23 украинских БПЛА, напоминает 360.ru. В частности, в Брянской области сбили 12 беспилотников.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Брянская ОбластьПВОБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры