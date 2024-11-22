Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
22 ноября 202408:47
Два украинских беспилотника самолетного типа сбили над Брянской областью, передает Минобороны.
«С 6.30 до 6.50 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА», — заявили в ведомстве.
Дроны ВСУ были уничтожены над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО.
Ночью 22 ноября над территорией России ликвидировали 23 украинских БПЛА, напоминает 360.ru. В частности, в Брянской области сбили 12 беспилотников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru