СМИ: Apple готовит масштабное обновление Siri

Корпорация Apple выпустит масштабное обновление голосового помощника Siri на основе искусственного интеллекта. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным агентства, компания обучит Siri с помощью больших языковых моделей (LLM) и улучшит способность голосового помощника поддерживать диалог, а также ускорит обработку сложных запросов. Рабочее название голосового помощника — LLM Siri, Apple тестирует его как отдельное приложение на устройствах iPhone, iPad и Mac.

Как ожидается, новый сервис полностью заменит действующего голосового помощника от Apple. Корпорация намерена объявить о готовящемся обновлении в 2025 году, когда представит новые версии операционных систем iOS 19 и macOS 16. При этом официальный релиз LLM Siri запланирован на весну 2026-го.

Ранее СМИ сообщили, что Apple начала разработку роботизированной руки, выполняющей функции командного центра для умного дома, напоминает 360.ru.

