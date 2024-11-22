Экономист Балынин: У 69,5% россиян высокие доходы

Доля россиян с высокими доходами по итогам второго квартала года составила 69,5%. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт проанализировал статистику Росстата, выяснив, что в целом ситуация с доходами граждан осталась неизменной по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Так, 9,9% россиян находятся расположено в 1-3 децильных группах (каждая из них показывает 10% от общего числа населения с самыми низкими доходами), 20,6% — в 4-6 группах (со средним доходом), 69,5% россиян — в 7-10 группах (с высоким доходом).

«При этом доходы населения, располагавшегося в первой децильной группе, за год выросли на 12,4%. В то время как доходы граждан из 10-й децильной группы за год увеличились на 11,3%», — пояснил Балынин.

По мнению эксперта, тенденция связана с очень высокими темпами роста минимального размера оплаты труда в стране: в 2024 году он стал больше на 18,5% (19242 рублей), в 2025-м планируется повысить его на 16,6%, до 22 440 рублей. Экономист уверен, что РФ движется к выполнению поставленной президентом Владимиром Путиным цели обеспечить МРОТ на уровне 35 тысяч рублей к 2030 году задачу. Как указал Балынин, рост этого показателя должен «оказать позитивное воздействие на сокращение разницы в доходах между богатыми и бедными».

Между тем специалисты платформы «Консоль.Про» и центра «Зарплаты.ру» выяснили, что 60% россиян стараются брать подработки время от времени, пишет RT.

