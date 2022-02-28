Собчак заявила о закрытии программы «Вечерний Ургант»

Развлекательную программу Первого канала «Вечерний Ургант» было принято решение закрыть. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале со ссылкой на свой источник.

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Пресс-служба Первого канала опровергла эту информацию. Представители канала объяснили изданию Lenta.ru, что передачу временно убрали из эфира, как и «все развлекательные программы — от "Модного приговора" до "Вечернего Урганта"» в связи с изменением информационной повестки. Сейчас Первый канал работает в информационном режиме.

Собчак ответила на опровержение пресс-службы.

«Внутри программы люди говорят обратное», — заявила журналистка.

Ранее ведущий программы Иван Ургант призвал прекратить спецоперацию на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Первый КаналИван УргантКсения Собчак
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