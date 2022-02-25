«Что бы сказал Жванецкий?» Слепаков обратился к Путину

По его словам, раньше россияне и украинцы были гражданами СССР, которых объединяло творчество, которые росли на одних и тех же песнях и фильмах, смеялись над одними и теми же шутками.

Слепаков вспомнил Михаила Жванецкого, Владимира Высоцкого, Юрия Никулина, Евгения Леонова, Георгия Вицина, Андрея Миронова, Анатолия Папанова, Эльдара Рязанова, Владимира Меньшова, Леонида Гайдая, братьев Стругацких, Александра Солженицына. Он призвал российского лидера подумать, чтобы они испытали, увидев происходящее.

«Как вы думаете, что бы почувствовал Жванецкий, который родился в Одессе и с которым вы лично дружили? Как бы на это посмотрел Высоцкий? Если бы Владимир Семенович писал песню о военной операции в Украине, то вряд ли ее посыл был бы таким же, как в других его военных песнях», - отметил сценарист.

Слепаков добавил, что происходившее ранее на Донбассе не оправдывает того, что происходит сейчас.

Ранее телеведущие Иван Ургант, Александр Гудков и Максим Галкин высказались против войны.



