СК: Двух 16-летних девушек арестовали по делу о двойном убийстве в Якутске

3 октября в квартире в Якутске были обнаружены тела женщины и её 11-летнего сына. Убитой оказалась вдова Саввы Михайлова — известного в регионе коммуниста и участника специальной военной операции. С места преступления изъяты нож и молоток. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые — дочь Михайлова и её подруга. Следствие пытается установить мотив преступления. Известно, что девушка тяжело переживала смерть отца и проходила консультации у психолога.

Савва Михайлов добровольцем ушёл на фронт в 2022 году и скончался в госпитале в 2023-м, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

