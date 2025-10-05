СК: Двух 16-летних девушек арестовали по делу о двойном убийстве в Якутске
По делу об убийстве женщины и её 11-летнего сына в Якутске арестованы две 16-летние девушки. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия).
3 октября в квартире в Якутске были обнаружены тела женщины и её 11-летнего сына. Убитой оказалась вдова Саввы Михайлова — известного в регионе коммуниста и участника специальной военной операции. С места преступления изъяты нож и молоток. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые — дочь Михайлова и её подруга. Следствие пытается установить мотив преступления. Известно, что девушка тяжело переживала смерть отца и проходила консультации у психолога.
Савва Михайлов добровольцем ушёл на фронт в 2022 году и скончался в госпитале в 2023-м, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
