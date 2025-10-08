СМИ: Стрелявший в архитектора Супоницкого был знаком с ним 15 лет

Предполагаемый убийца архитектора Александра Супоницкого, 73-летнего жителя Петербурга, оказался его знакомым — между мужчинами существовали долговые обязательства. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, трагедия произошла в доме на Кременчугской улице. Утром Супоницкий вышел проводить дочь в школу и столкнулся у лифта с соседом — Константином Козыревым, бывшим финансистом стройфирмы «Петротрест». Тот выстрелил в него из карабина, после чего спустился к себе этажом ниже и покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью).

По словам бывшей супруги Козырева, их семья была знакома с Супоницким около 15 лет — архитектор проектировал их загородный дом. Между мужчинами были финансовые споры, связанные с долгом, однако, как утверждала женщина, конфликт позднее был улажен.

Перед смертью Козырев отправил экс-супруге сообщение: «Прости меня за все. По-другому не мог». Ход расследования взят на контроль прокуратурой Петербурга, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
