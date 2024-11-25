СМИ: У Егора Крида обнаружили около 400 штрафов за нарушение ПДД
У певца Егора Крида (Егор Булаткин) обнаружилось порядка 400 штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму около 470 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на источники.
Согласно данным, за время управления автомобилем Mercedes Крид получил 212 штрафов, на Lamborghini – 177. Канал отметил, что чаще всего певца штрафовали за нарушение правил парковки и превышение скорости.
Ранее сообщалось, что в России готовятся увеличить штрафы за нарушение ПДД с 1 января. В частности, если поправки будут приняты, за непристегнутый ремень придется заплатить 1500 рублей вместо 1000 рублей. Также с 30 тысяч рублей до 45 тысяч рублей предлагается повысить штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru