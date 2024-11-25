СМИ: У Егора Крида обнаружили около 400 штрафов за нарушение ПДД

Согласно данным, за время управления автомобилем Mercedes Крид получил 212 штрафов, на Lamborghini – 177. Канал отметил, что чаще всего певца штрафовали за нарушение правил парковки и превышение скорости.

Ранее сообщалось, что в России готовятся увеличить штрафы за нарушение ПДД с 1 января. В частности, если поправки будут приняты, за непристегнутый ремень придется заплатить 1500 рублей вместо 1000 рублей. Также с 30 тысяч рублей до 45 тысяч рублей предлагается повысить штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передает «Радиоточка НСН».

