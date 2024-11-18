СМИ: В России готовятся увеличить штрафы за нарушение ПДД с 1 января

В России готовятся увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) с 1 января, пишут «Ведомости» со ссылкой на предложение правительства о внесении поправок.

Если поправки будут приняты, за непристегнутый ремень теперь придется заплатить 1500 рублей вместо 1000 рублей. Также с 30 тысяч рублей до 45 тысяч рублей предлагается повысить штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В целом средний размер штрафов увеличится с диапазона в 500 рублей - 5 тысяч рублей до 750 рублей - 7,5 тысяч рублей.