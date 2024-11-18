СМИ: В России готовятся увеличить штрафы за нарушение ПДД с 1 января

В России готовятся увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) с 1 января, пишут «Ведомости» со ссылкой на предложение правительства о внесении поправок.

Если поправки будут приняты, за непристегнутый ремень теперь придется заплатить 1500 рублей вместо 1000 рублей. Также с 30 тысяч рублей до 45 тысяч рублей предлагается повысить штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В целом средний размер штрафов увеличится с диапазона в 500 рублей - 5 тысяч рублей до 750 рублей - 7,5 тысяч рублей.

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В Госдуме ранее предложили сразу предупреждать водителей о том, что они нарушили ПДД: для этого камеры фотовидеофиксации должны сразу подавать сигнал красного цвета, считают в ЛДПР. Благодаря красному маячку на камере нарушения водитель узнает о допущенном нарушении сразу, а не через несколько дней. Это может заставить его стать более внимательным до конца поездки, полагают парламентарии.

Порядка половины автомобилистов снизят скорость и будут ехать осторожнее, если в моменте узнают о нарушении правил дорожного движения, сказал директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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