СМИ: Центр Гамалеи после «Спутник V» создаст новую вакцину от коронавируса

Известно, что основой для будущей вакцины станут вирусоподобные частицы (VLP, virus-like particle).

Кроме того, в 2021-2023 годах центр Гамалеи выпустит препараты против коронавируса с синтетическим ненуклеотидным ингибитором протеазы COVID-19.

По планам на 2022 год ученые создадут препарат, который сможет «закрыть ворота» для SARS-CoV-2 с помощью блокировки рецептора АСЕ2. Средство будут использовать и для профилактики, и для лечения коронавируса.

Ранее исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН призналась, что не готова рекомендовать россиянам вакцинацию.

«Советовать неправильно. Я воздерживаюсь от вакцинации. Но я работаю на удаленке. Для кого-то, кто оценивает риск заражения как более высокий, возможно, решением вопроса была бы вакцинация. Другое дело, что сейчас много сигналов о принуждении к вакцинации. Этого тоже не должно быть», - отметила эксперт.

