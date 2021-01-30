СМИ: Центр Гамалеи после «Спутник V» создаст новую вакцину от коронавируса

Научный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи, выпустивший первую российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», приступает к разработке еще одного препарата от коронавируса. Минздрав уже утвердил госзадание на создание медикамента для профилактики COVID-19, сообщает РБК.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» появится в феврале

Известно, что основой для будущей вакцины станут вирусоподобные частицы (VLP, virus-like particle).

Кроме того, в 2021-2023 годах центр Гамалеи выпустит препараты против коронавируса с синтетическим ненуклеотидным ингибитором протеазы COVID-19.

По планам на 2022 год ученые создадут препарат, который сможет «закрыть ворота» для SARS-CoV-2 с помощью блокировки рецептора АСЕ2. Средство будут использовать и для профилактики, и для лечения коронавируса.

Ранее исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН призналась, что не готова рекомендовать россиянам вакцинацию.

«Советовать неправильно. Я воздерживаюсь от вакцинации. Но я работаю на удаленке. Для кого-то, кто оценивает риск заражения как более высокий, возможно, решением вопроса была бы вакцинация. Другое дело, что сейчас много сигналов о принуждении к вакцинации. Этого тоже не должно быть», - отметила эксперт.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусМинздравРоссияВакцина
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