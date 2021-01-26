«Не готова рекомендовать». В России появилась третья вакцина, но эксперты озадачены

«Что касается эффективности, то разумных опубликованных данных нет пока ни по одной российской вакцине. Более того, еще исследования ни одной вакцины не закончены. Пока только «Спутник V» заявлял проценты эффективности, но они тоже из промежуточных данных, причем очень ранних. Нет механизма сравнения. Иностранные мы не рассматриваем, потому что складывается ощущение, что их не торопятся пускать на российский рынок», - сказала Завидова.

Она также призналась, что не готова рекомендовать россиянам вакцинацию.

«Советовать неправильно. Я воздерживаюсь от вакцинации. Но я работаю на удаленке. Для кого-то, кто оценивает риск заражения как более высокий, возможно, решением вопроса была бы вакцинация. Другое дело, что сейчас много сигналов о принуждении к вакцинации. Этого тоже не должно быть», - отметила эксперт.

Мишустин ранее сообщил, что в феврале начнется масштабный выпуск вакцины «Эпиваккорона». По его словам, на ее производство правительство выделило свыше двух миллиардов рублей.

