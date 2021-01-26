«Не готова рекомендовать». В России появилась третья вакцина, но эксперты озадачены
Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН оценила эффективность очередной российской вакцины от коронавируса.
В ближайший месяц в России в гражданский оборот должна поступить третья российская вакцина от COVID-19, разработанная в Центре имени Чумакова. Об этом сообщил глава правительства России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
По мнению Мишустина, это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной.
Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН заявила, что опубликованных достоверных данных по третьей российской вакцине нет.
«Что касается эффективности, то разумных опубликованных данных нет пока ни по одной российской вакцине. Более того, еще исследования ни одной вакцины не закончены. Пока только «Спутник V» заявлял проценты эффективности, но они тоже из промежуточных данных, причем очень ранних. Нет механизма сравнения. Иностранные мы не рассматриваем, потому что складывается ощущение, что их не торопятся пускать на российский рынок», - сказала Завидова.
Она также призналась, что не готова рекомендовать россиянам вакцинацию.
«Советовать неправильно. Я воздерживаюсь от вакцинации. Но я работаю на удаленке. Для кого-то, кто оценивает риск заражения как более высокий, возможно, решением вопроса была бы вакцинация. Другое дело, что сейчас много сигналов о принуждении к вакцинации. Этого тоже не должно быть», - отметила эксперт.
Мишустин ранее сообщил, что в феврале начнется масштабный выпуск вакцины «Эпиваккорона». По его словам, на ее производство правительство выделило свыше двух миллиардов рублей.
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