Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» появится в феврале
Однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» появится в феврале, говорится в Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».
Как сообщалось ранее, РФПИ может обеспечить Евросоюз поставкой 100 миллионов вакцин «Спутник V» для 50 миллионов человек во втором квартале 2021 года после того, как в России завершится основная часть массовой вакцинации населения.
Ранее РФПИ сообщил, что первые партии вакцины «Спутник V» были доставлены в Боливию и Алжир. Российская сторона заключила соглашение на поставку своей вакцины в Белоруссию, Аргентину, Боливию, Сербию, Алжир, Палестину, Венесуэлу, Парагвай, Туркмению, ОАЭ, Венгрию и Пакистан.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 238 / сут.
Умерли
72 185+534 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+26 204 / сут.
- ФСБ задержала двух крымчан по подозрению в оправдании терроризма
- Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» появится в феврале
- Прилепин рассказал, когда Путин отойдёт от дел
- Кравчук: переговоры с Россией по Донбассу невозможны
- Полиция назвала причину возбуждения уголовного дела из-за несогласованной акции в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru