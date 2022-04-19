В ЦБ заявили о резком падении активности телефонных мошенников в России
Центральный банк зафиксировал почти пятикратное снижение активности телефонных мошенников в России с конца февраля по сравнению с началом года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
Отмечается, что с начала года и по 23 февраля Центробанк инициировал блокировку более чем 80 тысяч телефонных номеров, которые используются мошенниками.
Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что попавшимся на удочку телефонных мошенников потом будет крайне сложно возместить ущерб.
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