В ЦБ заявили о резком падении активности телефонных мошенников в России

Центральный банк зафиксировал почти пятикратное снижение активности телефонных мошенников в России с конца февраля по сравнению с началом года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Стало известно, как мошенники могут использовать интерес россиян к VPN

Отмечается, что с начала года и по 23 февраля Центробанк инициировал блокировку более чем 80 тысяч телефонных номеров, которые используются мошенниками.

Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что попавшимся на удочку телефонных мошенников потом будет крайне сложно возместить ущерб.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pexels.com // Katrien Grevendonck
ТЕГИ:МошенникиЦентробанкРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры