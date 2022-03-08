СМИ: Сын и внук артистки Ротару задержаны на границе с Молдавией

Родственников певицы задержали вблизи города Могилев-Подольский – они пытались с территории Украины въехать в Молдавию. В связи с объявленной Киевом всеобщей мобилизацией мужчинам призывного возраста запрещено покидать территорию страны. Газета опубликовала фото украинских паспортов обоих мужчин.

«Среди задержанных были восемь украинцев призывного возраста и так называемый «поводырь» — гражданин Молдовы. В числе переправлявшихся в Молдову можно по фото узнать Руслана Евдокименко и Анатолия Евдокименко — сына и внука известной певицы Софии Ротару», — цитирует украинское издание Газета.ru.

Ранее политолог Марат Баширов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Россия будет продолжать попытки решить гуманитарные вопросы в ходе российско-украинских переговоров.

«Конечно, попытки продолжатся. Мы видим, что были уже попытки организовать коридоры. Они срываются – например, в Мариуполе и Харькове. Они срываются силами национальных батальонов, которые засели в этих городах. Где-то "помогает" и местная власть... Тема для переговоров есть, потому что касается жизни людей. У них просто другой надежды нет. Для них «зеленые коридоры» – вопрос жизни и смерти», - считает эксперт.