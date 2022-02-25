Зеленский объявил всеобщую мобилизацию на Украине

«Решение принято в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований», — приводит текст документа Газета.ру.

Как отмечается в указе, в течение 90 дней в ряды вооруженных сил должны быть призваны военнообязанные и резервисты; кроме того, необходимо привлечь транспорт для нужд украинской армии и силовых структур, пишут Известия.

Местным органам исполнительной власти поручено осуществить призыв, обеспечить предоставление зданий, земельных участков, материально-технических средств силовым структурам.

Накануне Россия начала военную спецоперацию на Украине для защиты Донбасса. Киев разорвал дипотношения с Москвой, Зеленский ввел в стране военное положение и внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

