СМИ: Стюардесса не работала два года и получала 100 тысяч рублей в месяц
Сотрудница авиакомпании «Россия» больше двух лет не появлялась на работе, но ей платили 100 тысяч рублей ежемесячно, сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».
По данным канала, 56-летняя женщина провела 750 дней на больничном и еще 239 дней на отдыхе с ноября 2022 года. Уточняется, что у нее был 20-летний стаж работы, поэтому стюардесса продолжала получать большую часть зарплаты и накопила достаточно большой отпуск.
В ближайшее время повторить ее маневры уже не получится, так как Минздрав вводит новые правила оформления больничных. С этой осени пятый запрос в году ограничат всего лишь тремя днями. До этого больничные можно было продлевать бессрочно при наличии необходимых медицинских документов.
Ранее Госдума досрочно прекратила полномочия депутата фракции ЛДПР Юрия Напсо, который с апреля 2023 года находился на больничных, а в перерывах между ними отсутствовал на рабочем месте, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru