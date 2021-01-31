Стюардесса раскрыла способ мести грубым пассажирам
Канадская стюардесса Хелена Хендбаскет призналась, что регистрирует грубиянов на места около туалета. Она отметила, что самые большие неудобства возникают из-за этого на длительных перелетах. Так стюардесса ответила на вопрос блогера Даррон Кардоса (Darron Cardosa) в TikTok о том, как справляется с неприятными клиентами.
Обслуживающий персонал отелей мстят жадным или грубым постояльцам ночными звонками в номер.
В этом признался один из сотрудников отеля, которому гости не оставили чаевых за то, что он донес до номера их тяжелые чемоданы.
«Я запомнил их номер, позвонил им посреди ночи, а затем повесил трубку», — цитирует мужчину РИА Новости.
Администратор другого отеля призналась, что проучила грубых постояльцев, поселив их над шумным паркингом.
Российские миллениалы, помимо сложностей со здоровьем, были замечены еще и в тотальном хамстве. Психолог, физиогномист Светлана Филатова в эфире НСН заявила, что подобное отношение к ближнему среди россиян процветает не от хорошей жизни.
«Конечно же, хамство от бескультурья. Совесть воспитывается после того, как человек получил и удовлетворил все необходимые, самые низшие свои потребности в пище, безопасности и в признании. Когда у человека все хорошо, у него нет потребности хамить. Это такая проекция на окружающую жизнь. Чем хуже у тебя внутри, тем хуже и снаружи. Это внутренняя установка, которую нужно воспитывать с детского возраста родителям», - сообщила физиогномист.
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