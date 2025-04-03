Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от ЛДПР Напсо

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата фракции ЛДПР Юрия Напсо, соответствующее постановление было принято единогласно. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Комиссией по вопросам депутатской этики установлено основание для досрочного прекращения полномочий — неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей принимать личное участие в заседаниях», - говорится в сообщении.

Решение действует со дня его принятия.

Ранее в Госдуме выяснили, что Напсо с апреля 2023 года находился на больничных, а в перерывах между ними отсутствовал на рабочем месте. Всего парламентарий не был в нижней палате около двух лет и почти 200 дней отсутствовал без уважительной причины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным Госдумы, сейчас депутат проживает за рубежом, в ОАЭ.

