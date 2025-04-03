Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от ЛДПР Напсо
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата фракции ЛДПР Юрия Напсо, соответствующее постановление было принято единогласно. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Комиссией по вопросам депутатской этики установлено основание для досрочного прекращения полномочий — неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей принимать личное участие в заседаниях», - говорится в сообщении.
Решение действует со дня его принятия.
Ранее в Госдуме выяснили, что Напсо с апреля 2023 года находился на больничных, а в перерывах между ними отсутствовал на рабочем месте. Всего парламентарий не был в нижней палате около двух лет и почти 200 дней отсутствовал без уважительной причины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным Госдумы, сейчас депутат проживает за рубежом, в ОАЭ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушкинский театр выпустит в мае новый спектакль с Александрой Урсуляк
- Минобороны РФ заявило о четырех атаках ВСУ на энергоинфраструктуру
- СМИ: Компания Porsche может вернуться к выпуску танков
- Москва допускает «прорыв» в сотрудничестве с США по космосу
- Рубио: США останутся в НАТО
- Умер автор «Голубого щенка» венгерский писатель Дьюла Урбан
- Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от ЛДПР Напсо
- Захарова: Россиянин погиб при землетрясении в Мьянме
- В МГУ назвали «тренировкой» заявление главы ВОЗ об угрозе новой пандемии «завтра»
- Рябков заявил, что БРИКС не разрабатывает альтернативу доллару
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru