СМИ: Спрос на специалистов со знанием китайского языка вырос на 63%

По данным газеты, спрос на таких специалистов вырос на 63%. Сегодня в специалистах со знанием китайского языка особенно нуждаются транспортно-логистические компании, промышленные предприятия и бизнес-посредники.

Кроме того, в российских вузах также говорят о растущей популярности китайского языка - количество желающих среди молодежи изучать восточный язык активно растет. Объясняется это карьерными перспективами. Однако не только молодежь хочет учить китайский. Люди постарше интересуются туризмом и китайской медициной.

Накануне эксперт в области создания и продвижения продуктов ИИ, директор первого в России каталога нейросетей FABULA AI Родион Кадыров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что искусственный интеллект уже через пять-десять лет сможет заменить рабочих на заводах, доставщиков и юридических консультантов.

