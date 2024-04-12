«Малой кровью»: Сколько заплатят москвичи за сертификацию курьеров
Решение властей Москвы сертифицировать курьеров давно назрело, но необходимо сохранить баланс интересов, чтобы потребитель заплатил «малой кровью» за новые требования, заявила НСН Светлана Бессараб.
На первом этапе сертификация может привести к дефициту курьеров и росту стоимости доставки, заявила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью НСН.
Ранее Дептранс столицы сообщил о введении единого стандарта для столичных курьеров. С 15 мая вступит в силу первый этап введения стандарта - требования к внешнему виду курьеров, с 1 октября - вводятся обязательные номера на велосипедах и самокатах, сумке курьера, а на одежде и сумке — светоотражающие элементы. Каждый курьер будет регистрироваться в системе АИС «Таксомотор», проходить проверку личности, предоставлять справку об отсутствии судимости, учиться и сдавать экзамен в Корпоративном университете транспортного комплекса Москвы.
«Стоимость доставки может возрасти. С другой стороны, мы сможем исключить недовольство потребителей неправильным поведением курьеров, либо отсутствием элементарного знания русского языка, когда курьер не понимает, как ему пройти и каким образом, особенно если есть какие-либо ограничения на вход», - пояснила Бессараб.
По ее мнению, в любом случае необходимо сбалансированное решение, когда курьеры будут безопасны, проверены, а потребители – были бы довольны и не жаловались на доставку.
«Сегодня, допуская курьера в собственное жилье, мы не можем быть уверены в том, что он в достаточной мере прошел соответствующую проверку у поставщика, и что он безопасен для окружающих. Ведь мы действительно не можем предусмотреть всего развития событий. Поэтому я думаю, что это должно быть сбалансировано, чтобы не привело к большому удорожанию, но, чтобы при этом мы прежде всего чувствовали себя в безопасности и хотя бы на минимальном уровне мы видели не только антитеррористическую безопасность, но и безопасность для здоровья. Потому что курьер, доставляющий продукты питания, как минимум должен быть сам здоров. Мы часто покупаем продукты и для стариков, и для детей. Я сама лично сталкивалась с ситуацией, когда курьер очень-очень мало понимает русский язык и ему трудно объяснить что-либо. Поступают жалобы на неадекватное поведение. Поэтому я думаю, что мы в любом случае придем к тому, чтобы все это сертифицировать, но, чтобы это было что называется «за малой кровью», - заявила Бессараб.
Ранее в Госдуме предложили ввести штрафы для нарушителей на электровелосипедах. Авторы инициативы обращают внимание на то, что именно такой транспорт активно используются курьерами служб доставок, которые без ограничения скорости перемещаются по тротуарам, передает Telegram-канал "Радиоточка НСН".
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