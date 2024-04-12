«Малой кровью»: Сколько заплатят москвичи за сертификацию курьеров

Ранее Дептранс столицы сообщил о введении единого стандарта для столичных курьеров. С 15 мая вступит в силу первый этап введения стандарта - требования к внешнему виду курьеров, с 1 октября - вводятся обязательные номера на велосипедах и самокатах, сумке курьера, а на одежде и сумке — светоотражающие элементы. Каждый курьер будет регистрироваться в системе АИС «Таксомотор», проходить проверку личности, предоставлять справку об отсутствии судимости, учиться и сдавать экзамен в Корпоративном университете транспортного комплекса Москвы.



«Стоимость доставки может возрасти. С другой стороны, мы сможем исключить недовольство потребителей неправильным поведением курьеров, либо отсутствием элементарного знания русского языка, когда курьер не понимает, как ему пройти и каким образом, особенно если есть какие-либо ограничения на вход», - пояснила Бессараб.



По ее мнению, в любом случае необходимо сбалансированное решение, когда курьеры будут безопасны, проверены, а потребители – были бы довольны и не жаловались на доставку.