«Рабочие, курьеры и юристы»: Какие профессии ИИ заменит уже через пять лет

«Согласен с позицией депутата. Все, что можно описать протоколом или алгоритмом, по которому можно легко воспроизвести процесс, будет автоматизировано при помощи искусственного интеллекта. И большие компании уже применяют это на практике. Но если говорить о рутинных задачах даже повышенной сложности – например, консультация по юридическим вопросам, ИИ вполне способен выполнять такую работу», - отметил он.

При этом, по его словам, массовой безработицы в ближайшее время не будет, так как замена в основном коснется только автоматизированных работ на предприятиях.

«Весь низкоквалифицированный труд может быть автоматизирован, это факт. В таком вопросе надо четко понять, что имеем в виду под безработицей – поголовную замену людей? Тогда нет, массовой замены людей пока не будет. А вот автоматизация работы на заводах, сортировочных центрах, службах доставки – тут да, и вполне в обозримые сроки: пять-десять лет», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в России резко вырос интерес к нейросетям: за год мобильный трафик сервисов по работе с ИИ увеличился в 3 раза, а аудитория - в 3,5 раза, передает «Радиоточка НСН».



