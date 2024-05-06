«Рабочие, курьеры и юристы»: Какие профессии ИИ заменит уже через пять лет
Родион Кадыров заявил НСН, что искусственный интеллект уже способен проводить консультации по юридическим вопросам.
Искусственный интеллект уже через пять-десять лет сможет заменить рабочих на заводах, доставщиков и юридических консультантов, заявил эксперт в области создания и продвижения продуктов ИИ, директор первого в России каталога нейросетей FABULA AI Родион Кадыров в беседе с НСН.
Из-за внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в зоне риска находятся такие профессии, как специалисты службы поддержки клиентов, администраторы, копирайтеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина.
«Согласен с позицией депутата. Все, что можно описать протоколом или алгоритмом, по которому можно легко воспроизвести процесс, будет автоматизировано при помощи искусственного интеллекта. И большие компании уже применяют это на практике. Но если говорить о рутинных задачах даже повышенной сложности – например, консультация по юридическим вопросам, ИИ вполне способен выполнять такую работу», - отметил он.
При этом, по его словам, массовой безработицы в ближайшее время не будет, так как замена в основном коснется только автоматизированных работ на предприятиях.
«Весь низкоквалифицированный труд может быть автоматизирован, это факт. В таком вопросе надо четко понять, что имеем в виду под безработицей – поголовную замену людей? Тогда нет, массовой замены людей пока не будет. А вот автоматизация работы на заводах, сортировочных центрах, службах доставки – тут да, и вполне в обозримые сроки: пять-десять лет», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в 2023 году в России резко вырос интерес к нейросетям: за год мобильный трафик сервисов по работе с ИИ увеличился в 3 раза, а аудитория - в 3,5 раза, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский предложил еще на три месяца продлить военное положение и мобилизацию
- Курс доллара опустился до минимума с начала весны
- ВТБ: За год выдачи ипотеки в России снизились на 20%
- СМИ: Российская нефтегазовая отрасль столкнулась с нехваткой сотрудников
- В Белгородской области произошел взрыв из-за дрона-камикадзе ВСУ
- Шевчук назвал безграмотным общественника, увидевшего в его словах экстремизм
- СМИ: Журналистке Кеворковой предъявили обвинения
- Минфин сообщил о снижении в апреле нефтегазовых доходов
- В Эстонии начались военные учения с участием 15 стран
- МВД снова объявило в розыск Невзорова и Милова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru