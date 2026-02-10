На «Госуслугах» запустили сервис по проверке долгов у судебных приставов

Россияне смогут проверить собственные задолженности и исполнительные производства на портале «Госуслуги». Об этом сообщает Минцифры РФ.

Публичный реестр злостных неплательщиков алиментов заработал на «Госуслугах»

Сервис позволяет узнать о задолженностях по кредитам, алиментам, налогам, штрафам или другим обязательствам, а также причину возбуждения или окончания исполнительного производства.

«Таким образом можно избежать ареста имущества и ограничений на выезд за границу, оценить риски при работе с контрагентами, подготовиться к крупным сделкам», - указали в Минцифры.

В ведомстве добавили, что сервис позволяет проводить проверку как в отношении граждан, так и организаций.

Ранее замглавы Минцифры Иван Лебедев заявил, что в России появится единый реестр банковских карт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Долги РоссиянГосуслугиМинцифры

Горячие новости

Все новости

партнеры