На «Госуслугах» запустили сервис по проверке долгов у судебных приставов

Сервис позволяет узнать о задолженностях по кредитам, алиментам, налогам, штрафам или другим обязательствам, а также причину возбуждения или окончания исполнительного производства.

«Таким образом можно избежать ареста имущества и ограничений на выезд за границу, оценить риски при работе с контрагентами, подготовиться к крупным сделкам», - указали в Минцифры.

В ведомстве добавили, что сервис позволяет проводить проверку как в отношении граждан, так и организаций.

Ранее замглавы Минцифры Иван Лебедев заявил, что в России появится единый реестр банковских карт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».