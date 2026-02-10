На «Госуслугах» запустили сервис по проверке долгов у судебных приставов
Россияне смогут проверить собственные задолженности и исполнительные производства на портале «Госуслуги». Об этом сообщает Минцифры РФ.
Сервис позволяет узнать о задолженностях по кредитам, алиментам, налогам, штрафам или другим обязательствам, а также причину возбуждения или окончания исполнительного производства.
«Таким образом можно избежать ареста имущества и ограничений на выезд за границу, оценить риски при работе с контрагентами, подготовиться к крупным сделкам», - указали в Минцифры.
В ведомстве добавили, что сервис позволяет проводить проверку как в отношении граждан, так и организаций.
Ранее замглавы Минцифры Иван Лебедев заявил, что в России появится единый реестр банковских карт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
