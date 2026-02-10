Минюст признал нежелательными еще четыре зарубежные организации

Министерство юстиции России расширило перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. В список добавлены четыре зарубежные структуры, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства.

Как указано в обновленном перечне, в него вошли немецкие организации «Федеральный союз русскоязычных родителей» и «Германская служба академических обменов» (DAAD). Обе структуры зарегистрированы в ФРГ.