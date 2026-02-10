Минюст признал нежелательными еще четыре зарубежные организации

Министерство юстиции России расширило перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. В список добавлены четыре зарубежные структуры, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства.

Как указано в обновленном перечне, в него вошли немецкие организации «Федеральный союз русскоязычных родителей» и «Германская служба академических обменов» (DAAD). Обе структуры зарегистрированы в ФРГ.

Криптовалютную биржу Whitebit признали нежелательной в России

Кроме того, нежелательными признаны литовская организация «Хроники.медиа» и молдавская RISE Moldova — ассоциация, занимающаяся расследовательской журналистикой и вопросами редакционной безопасности.

Перечень организаций, признанных нежелательными в России, ведется Минюстом и регулярно обновляется на основании решений уполномоченных органов, передает «Радиоточка НСН».

