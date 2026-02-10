Самозапрет на международные звонки связали с покушением на генерала Алексеева
Разговоры о возможном самозапрете на международные звонки могло подстегнуть недавнее покушение на генерала Владимира Алексеева, сказал НСН Леонтий Букштейн.
Возможное введение самозапрета на международные звонки могло стать откликом на покушения на первых лиц Минобороны России. Вместе с тем такая разумная мера не будет пользоваться популярностью у россиян. Об этом НСН заявил редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.
Минцифры России будет дорабатывать меру по запрету международных звонков без согласия абонента и не исключает возможности введения самозапрета на них. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы Минцифры Иван Лебедев на заседании комитета Госдумы по информполитике. По мнению Букштейна, катализатором для таких мер стало недавнее покушение на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева.
«Понятно, откуда могут идти звонки, после которых возникают всякие коллизии, неприятности и даже трагедии. Видимо, катализатором в этом вопросе стало покушение на генерала Алексеева. Уже действующее ограничение звонков — некий паллиатив, но есть более разумные предложения. Например, первые лица Минобороны России не должны жить в общих домах безо всякой охраны, это просто безумие. Должен быть комплексный подход. Одно дело — защитить граждан от мошенников, другое — защитить потенциал руководства Минобороны. Все эти вопросы рассматриваются не от хорошей жизни», — сказал Букштейн.
По словам собеседника НСН, наплыва желающих установить самозапрет на международные звонки не будет.
«Вряд ли это будет пользоваться популярностью. У меня есть близкие за границей, с которыми, к сожалению, не получается разговаривать, но можно переписываться по почте. Ситуация нарушает и делает невозможными контакты между людьми. Терпеть это вечно невозможно, добропорядочные люди по разные стороны границ хотят общаться. Надеюсь, что после подписания мирного договора можно будет разрешить звонки даже из недружественных стран. Технически такой самозапрет может быть установлен. Оператор видит, где мы находимся, все разговоры записываются, потому что в случае расследований операторами должна быть предоставлена информация, срок хранения которой сократили до разумного предела. Вместе с тем уверен, что Минцифры и прочие регуляторы поступают все-таки разумно, хотя это и неудобно», — подытожил он.
Ранее в Кремле заявили, что блокировка звонков в иностранных мессенджерах в России привело к снижению количества случаев кибермошенничества. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
