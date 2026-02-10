В Госдуме предложили отменить обязательную прописку
Депутаты Госдумы предложили отменить в России норму об обязательной регистрации граждан. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.
Авторы инициативы пояснили, что настоящее время регистрация уже не даёт полной и точной картины движения граждан.
Также они указали, что обязательная прописка является причиной возникновения административных барьеров для тех, кто живёт в съёмном жилье или часто переезжающих, так как в данном случае процедура требует участия собственника помещения, часто не желающего оформлять регистрацию на нанимателя.
Ранее Конституционный суд России разрешил временную регистрацию россиян в апартаментах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
