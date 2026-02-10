В Госдуме предложили отменить обязательную прописку

Авторы инициативы пояснили, что настоящее время регистрация уже не даёт полной и точной картины движения граждан.

Также они указали, что обязательная прописка является причиной возникновения административных барьеров для тех, кто живёт в съёмном жилье или часто переезжающих, так как в данном случае процедура требует участия собственника помещения, часто не желающего оформлять регистрацию на нанимателя.

Ранее Конституционный суд России разрешил временную регистрацию россиян в апартаментах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

