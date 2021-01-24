СМИ сообщают о решении Пакистана экстренно применить вакцину «Спутник V»

«На встрече, проведённой регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap), ещё одна вакцина получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях — это препарат, разработанный при поддержке Российского фонда прямых инвестиций», — цитирует информацию источника RT.

Фармацевтическая компания AGP в Пакистане станет импортёром и дистрибьютером российского препарата.

Вакцина «Спутник V» пополнила перечень медикаментов от COVID-19, которые одобрены в Пакистане, наряду с китайским препаратом, разработанным компанией Sinopharm, и вакциной, которая создана британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом

Напомним, запрос на регистрацию вакцины «Спутник V» Пакистан получил 22 января, в пятницу.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, когда можно будет оценить эффективность вакцин от коронавируса.

«Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" демонстрирует высокую эффективность и безопасность. Она эффективна и уже работает, ей привито порядка 1 миллиона человек в России. Что касается ее доработки, то этот вопрос будет решается после эпидемиологических, вирусологических и иммунологических исследований как по оценке коллективного иммунитета, так и по изменениям самого вируса, его штаммов и их свойств. Массовая вакцинация оценивается в разные сроки, ранние и удаленные, но эффективность вакцинации нужно оценивать, когда вся планета выйдет на плато. Планета на него еще не вышла», - сказал Викулов.

