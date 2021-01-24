СМИ сообщают о решении Пакистана экстренно применить вакцину «Спутник V»
Руководство Пакистана намерено экстренно применить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». О том, что решение получило одобрение властей, сообщает издание Dawn со ссылкой на представителя правительства.
«На встрече, проведённой регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap), ещё одна вакцина получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях — это препарат, разработанный при поддержке Российского фонда прямых инвестиций», — цитирует информацию источника RT.
Фармацевтическая компания AGP в Пакистане станет импортёром и дистрибьютером российского препарата.
Вакцина «Спутник V» пополнила перечень медикаментов от COVID-19, которые одобрены в Пакистане, наряду с китайским препаратом, разработанным компанией Sinopharm, и вакциной, которая создана британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом
Напомним, запрос на регистрацию вакцины «Спутник V» Пакистан получил 22 января, в пятницу.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, когда можно будет оценить эффективность вакцин от коронавируса.
«Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" демонстрирует высокую эффективность и безопасность. Она эффективна и уже работает, ей привито порядка 1 миллиона человек в России. Что касается ее доработки, то этот вопрос будет решается после эпидемиологических, вирусологических и иммунологических исследований как по оценке коллективного иммунитета, так и по изменениям самого вируса, его штаммов и их свойств. Массовая вакцинация оценивается в разные сроки, ранние и удаленные, но эффективность вакцинации нужно оценивать, когда вся планета выйдет на плато. Планета на него еще не вышла», - сказал Викулов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru