Путин: Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса
Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса, передает РИА Новости слова президента РФ Владимира Путина.
«Готовы к сотрудничеству и… предлагаем не политизировать все эти процессы, исходить из того, что людям на всей планете сегодня… такие препараты нужны. Мы готовы работать со всеми странами мира. И, конечно, с нашими партнерами, в рамках ШОС», - сказал Путин.
Президент добавил, что нужно развернуть массовое производство вакцины и поддержал премьера Пакистана Имрана Хана в необходимости сделать вакцину доступной для всех людей на планете.
Путин также снова заявил, что обе зарегистрированные в России вакцины от коронавируса эффективны и безопасны и эффективны. Как добавляет RT, скоро в России будет и третья вакцина.
В России зарегистрированы уже две вакцины от коронавируса - «Спутник V» от института имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от новосибирского научного центра «Вектор». В настоящее время в Новосибирске, Кирове и Санкт-Петербурге проходят клинические тесты препарата Центра имени Чумакова, в которых принимают участие более трёх тысяч добровольцев.
Ранее вирусолог рассказал Ura.ru, когда коронавирус пойдет на спад.
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