СМИ: Санкции против России могут создать нехватку моряков

Санкции против России из-за спецоперации на Украине могут создать ощутимую нехватку моряков на международных грузовых и пассажирских линиях. Об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на источники.

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Отмечается, что из-за ограничений полетов гражданской авиации морякам стало крайне трудно добираться до портов, откуда они могут поступить на суда. Кроме того, сильно затруднена выплата персоналу из-за ограничений денежных переводов.

Так, на российских моряков приходилось примерно 10% персонала, который был занят в международных перевозках, что составляет почти 200 тысяч человек. На Украину приходилось 4% моряков.

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ФОТО: Александр Демьянчук/ТАСС
ТЕГИ:СанкцииМорякиРоссия
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