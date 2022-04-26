СМИ: Санкции против России могут создать нехватку моряков

Отмечается, что из-за ограничений полетов гражданской авиации морякам стало крайне трудно добираться до портов, откуда они могут поступить на суда. Кроме того, сильно затруднена выплата персоналу из-за ограничений денежных переводов.

Так, на российских моряков приходилось примерно 10% персонала, который был занят в международных перевозках, что составляет почти 200 тысяч человек. На Украину приходилось 4% моряков.

