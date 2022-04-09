Москалькова рассказала об освобождении на Украине 14 российских гражданских моряков
14 российских моряков, которых удерживали на Украине, удалось освободить, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Буквально сейчас пришла радостная новость — благодаря слаженным действиям российских военнослужащих 14 моряков с гражданского судна "Азов Конкорд" освобождены и эвакуируются в безопасное место нашими военнослужащими», - написала она в Telegram-канале.
По данным Москальковой, ВСУ c 24 февраля удерживали экипаж судна в порту Мариуполя, а выход в море заминировали, сообщает РИА Новости.
«У ребят отобрали телефоны, ноутбуки, документы, были проблемы с питанием и обеспечением предметами первой необходимости», - рассказала она.
По словам Москальковой, в это время она оставалась на связи с родными моряков. Российский омбудсмен обращалась в Минобороны, МИД и к украинской стороне, чтобы решить вопрос с освобождением соотечественников.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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