Москалькова рассказала об освобождении на Украине 14 российских гражданских моряков

«Буквально сейчас пришла радостная новость — благодаря слаженным действиям российских военнослужащих 14 моряков с гражданского судна "Азов Конкорд" освобождены и эвакуируются в безопасное место нашими военнослужащими», - написала она в Telegram-канале.

По данным Москальковой, ВСУ c 24 февраля удерживали экипаж судна в порту Мариуполя, а выход в море заминировали, сообщает РИА Новости.

«У ребят отобрали телефоны, ноутбуки, документы, были проблемы с питанием и обеспечением предметами первой необходимости», - рассказала она.

По словам Москальковой, в это время она оставалась на связи с родными моряков. Российский омбудсмен обращалась в Минобороны, МИД и к украинской стороне, чтобы решить вопрос с освобождением соотечественников.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

