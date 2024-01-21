СМИ: самозанятых ждут первые социальные льготы

В настоящее время сумма среднего чека за услуги самозанятых составляет 1 тыс. 882 рубля. Сегодня те, кто платит налог на профессиональный доход, освобождены от обязанности вносить страховые взносы. Они могут это делать на добровольной основе, формируя свои пенсионные права.

Работающие самозанятые не могут получать пособия, а пенсия им выплачивается как работающим пенсионерам и не индексируется. Министерство труда России разработало проект закона, который предлагает исключить пенсионеров-самозанятых из числа работающих: тогда индексация получаемых ими страховых выплат будет осуществляться в общем порядке. После межведомственного согласования документ поступит на рассмотрение в Госдуму.

Ранее стало известно, что самозанятым могут разрешить торговать товарами не собственного производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

