«Декретные для самозанятых?»: В Госдуме оценили идею Слуцкого о новых пособиях
Это более длинная схема, чем «просто дадим денег», поскольку надо решить, кто оплатит страховку, сказала в эфире НСН Татьяна Буцкая.
Декретные выплаты самозанятым россиянкам связаны с необходимостью платить страховые взносы, объяснила в интервью НСН зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий ранее предложил установить для самозанятых женщин пособие по уходу за ребенком до полутора лет. По его словам, таких женщин около 3,5 млн, при этом они ограничены в получении социальных гарантий.
«Если мы говорим о "декретных", надо понимать, что декретные выплаты – это страховые выплаты, это страховая сумма на случай утраты трудоспособности. И тогда вопрос: мы хотим установить для самозанятых женщин самостоятельный страховой взнос или этот взнос должно оплачивать государство, если женщина забеременела? Эта схема намного длиннее, чем "просто давайте дадим денег". Если мы говорим о декретных выплатах, возникает вопрос, кто платит страховку», - сказала Буцкая.
При этом она подчеркнула, что нужно обсуждать любые меры поддержки молодых мам.
«Женщинам сейчас надо помогать однозначно, у нас такие проблемы с демографией, что каждая идея заслуживает самой детальной отработки», - заключила собеседница НСН.
«Возникнет произвол!»: Экономист предупредил о последствиях отмены привязки пособия по безработице к МРОТ
По словам Леонида Слуцкого, перед Россией стоит глобальная демографическая проблема. Лидер ЛДПР считает, что население страны следует удвоить, причем уже в ближайшей перспективе.
Экс-министр труда и соцразвития РФ Сергей Калашников ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», в чем негативный эффект отмены привязки пособия по безработице к МРОТ.
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