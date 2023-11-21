Самозанятым могут разрешить торговать товарами не собственного производства
Депутаты Госдумы России предложили разрешить самозанятым торговать товарами на маркетплейсах не собственного производства, сообщают «Известия».
Такой проект закона планируется внести в Думу на рассмотрение 21 ноября. Его подготовили в ЛДПР. Документом предлагается внести изменение, предусматривающее расширение перечня видов деятельности для граждан, перешедших на специальный налоговый режим и разрешение выставлять на продажу товар не своего производства на торговых площадках.
Как считают депутаты, данная инициатива поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них.
Ранее Минэкономразвития поддержало продление налоговых льгот для самозанятых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Самозанятым могут разрешить торговать товарами не собственного производства
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru