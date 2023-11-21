Самозанятым могут разрешить торговать товарами не собственного производства

Такой проект закона планируется внести в Думу на рассмотрение 21 ноября. Его подготовили в ЛДПР. Документом предлагается внести изменение, предусматривающее расширение перечня видов деятельности для граждан, перешедших на специальный налоговый режим и разрешение выставлять на продажу товар не своего производства на торговых площадках.

Как считают депутаты, данная инициатива поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них.

Ранее Минэкономразвития поддержало продление налоговых льгот для самозанятых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

