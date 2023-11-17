СМИ: С рейса Emirates из Дубая в Буэнос-Айрес сняли два десятка россиян

С рейса Emirates из Дубая в Буэнос-Айрес сняли два десятка россиян, сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

По данным источника, гражданам не объяснили, с чем связано такое решение. При этом отмечается, что власти Аргентины могли ввести дополнительный контроль из-за наплыва россиянок, которые хотят родить в Аргентине.