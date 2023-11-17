СМИ: С рейса Emirates из Дубая в Буэнос-Айрес сняли два десятка россиян

С рейса Emirates из Дубая в Буэнос-Айрес сняли два десятка россиян, сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

По данным источника, гражданам не объяснили, с чем связано такое решение. При этом отмечается, что власти Аргентины могли ввести дополнительный контроль из-за наплыва россиянок, которые хотят родить в Аргентине.

В МИД призвали просчитывать риски россиянок, планирующих рожать в Аргентине

Власти Аргентины с марта массово отказывают россиянам в продлении так называемого туристического пребывания. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства России в латиноамериканской стране Георгий Полин. Как отметил консул, аргентинское миграционное управление не продлевает разрешения для вновь прибывших граждан, отказывает в оформлении видов на жительство, предписывает покинуть страну под угрозой депортации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ПассажирыАргентина

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