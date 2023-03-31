В Аргентине стали массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания
Власти Аргентины массово отказывают россиянам в продлении так называемого туристического пребывания. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства России в латиноамериканской стране Георгий Полин.
Как отметил консул, аргентинское миграционное управление не продлевает разрешения для вновь прибывших граждан, отказывает в оформлении видов на жительство, предписывает покинуть страну под угрозой депортации, пишет Ura.ru.
«Пока что речь идет о нескольких десятках случаев», — цитирует Полина ТАСС.
Завотделом посольства указал, что миграционная служба объясняет отказы российско-аргентинским соглашением о безвизовых поездках, по условиям которого граждане с загранпаспортами РФ могут въезжать или выезжать, следовать транзитом и оставаться в Аргентине без визы «не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней». Однако в прошлом году большинство запросов россиян на продление туристического пребывания было удовлетворено, отмечает РЕН ТВ.
Полин посоветовал гражданам РФ подавать апелляцию на отказ миграционной службы, привлекая лицензированных адвокатов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru