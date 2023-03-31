В Аргентине стали массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания

Как отметил консул, аргентинское миграционное управление не продлевает разрешения для вновь прибывших граждан, отказывает в оформлении видов на жительство, предписывает покинуть страну под угрозой депортации, пишет Ura.ru.

«Пока что речь идет о нескольких десятках случаев», — цитирует Полина ТАСС.

Завотделом посольства указал, что миграционная служба объясняет отказы российско-аргентинским соглашением о безвизовых поездках, по условиям которого граждане с загранпаспортами РФ могут въезжать или выезжать, следовать транзитом и оставаться в Аргентине без визы «не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней». Однако в прошлом году большинство запросов россиян на продление туристического пребывания было удовлетворено, отмечает РЕН ТВ.

Полин посоветовал гражданам РФ подавать апелляцию на отказ миграционной службы, привлекая лицензированных адвокатов.

