СМИ: Причиной закрытия магазинов «Светофор» стало просроченное мясо

Основная причина закрытия магазинов сети «Светофор» — продажа просроченного мяса без документов, сообщает Telegram-канал Mash.

Просрочка и грызуны: Десяткам магазинов сети «Светофор» грозит закрытие

Во время одной из проверок сотрудники Россельхознадзора изъяли больше тонны мяса, которое продавались без ветеринарных сопроводительных документов и без маркировки производителя.

Кроме того, согласно лабораторным исследованиям, в пельменях из магазина, а также в колбасе были обнаружены ДНК птицы, не указанной в составе на этикетке.

В Россельхознадзоре добавили, что по выявленным нарушениям были возбуждены административные дела и выданы предостережения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / РБК / Андрей Любимов
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