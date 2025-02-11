СМИ: Причиной закрытия магазинов «Светофор» стало просроченное мясо
Основная причина закрытия магазинов сети «Светофор» — продажа просроченного мяса без документов, сообщает Telegram-канал Mash.
Во время одной из проверок сотрудники Россельхознадзора изъяли больше тонны мяса, которое продавались без ветеринарных сопроводительных документов и без маркировки производителя.
Кроме того, согласно лабораторным исследованиям, в пельменях из магазина, а также в колбасе были обнаружены ДНК птицы, не указанной в составе на этикетке.
В Россельхознадзоре добавили, что по выявленным нарушениям были возбуждены административные дела и выданы предостережения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Причиной закрытия магазинов «Светофор» стало просроченное мясо
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru