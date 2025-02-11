СМИ: Причиной закрытия магазинов «Светофор» стало просроченное мясо

Во время одной из проверок сотрудники Россельхознадзора изъяли больше тонны мяса, которое продавались без ветеринарных сопроводительных документов и без маркировки производителя.

Кроме того, согласно лабораторным исследованиям, в пельменях из магазина, а также в колбасе были обнаружены ДНК птицы, не указанной в составе на этикетке.

В Россельхознадзоре добавили, что по выявленным нарушениям были возбуждены административные дела и выданы предостережения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

