СМИ: в России хотят штрафовать за раздачу просроченных продуктов

Депутаты от «Единой России» подготовили проект закона, согласно которому предполагается ввести ответственность за раздачу просроченных продуктов, сообщает «Известия».

Речь идет об организациях (НКО и фондах), которые занимаются благотворительной деятельностью и безвозмездно передают гражданам продукты питания с истекшим сроком годности. Если законопроект будет принят, за нарушения нормы должностным лицам будет грозит взыскание в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Предприниматели без юридического лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей.

Как отмечает издание, законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию.

