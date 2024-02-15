СМИ: в России хотят штрафовать за раздачу просроченных продуктов
Депутаты от «Единой России» подготовили проект закона, согласно которому предполагается ввести ответственность за раздачу просроченных продуктов, сообщает «Известия».
Речь идет об организациях (НКО и фондах), которые занимаются благотворительной деятельностью и безвозмездно передают гражданам продукты питания с истекшим сроком годности. Если законопроект будет принят, за нарушения нормы должностным лицам будет грозит взыскание в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Предприниматели без юридического лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей.
Как отмечает издание, законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru