Росрыболовство: Красная икра может подешеветь в России к Новому году

На полях международного рыбопромышленного форума он указал, что к Новому году стоимость этих продуктов может снизиться, так как «чем больше предложение, тем ниже цена».

«Должно быть так в рыночной экономике. Будем надеяться, что так и будет», - отметил Шестков.

Ранее президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев заявил «Радиоточке НСН», что дорожать будет не только красная икра, но и икра минтая.