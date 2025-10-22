Росрыболовство: Красная икра может подешеветь в России к Новому году
Добытых в 2025 году в России красной рыбы и красной икры должно хватить и для экспорта, и для внутреннего рынка. Как пишет RT, об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
На полях международного рыбопромышленного форума он указал, что к Новому году стоимость этих продуктов может снизиться, так как «чем больше предложение, тем ниже цена».
«Должно быть так в рыночной экономике. Будем надеяться, что так и будет», - отметил Шестков.
Ранее президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев заявил «Радиоточке НСН», что дорожать будет не только красная икра, но и икра минтая.
