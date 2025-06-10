Минобороны РФ заявило об ударе по военным предприятиям и объектам в Киеве

Российские войска нанесли групповой удар по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Отмечается, что удар был нанесён ночью 10 июня, использовалось высокоточное оружие и ударные беспилотники.

В ведомстве указали, что также были поражены пункты управления и места дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ), по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и ГСМ.

Ранее в Минобороны РФ заявили о нанесении массированного удара по украинскому аэродрому в Ровенской области, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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