Минобороны РФ заявило об ударе по военным предприятиям и объектам в Киеве
Российские войска нанесли групповой удар по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что удар был нанесён ночью 10 июня, использовалось высокоточное оружие и ударные беспилотники.
В ведомстве указали, что также были поражены пункты управления и места дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ), по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и ГСМ.
Ранее в Минобороны РФ заявили о нанесении массированного удара по украинскому аэродрому в Ровенской области, сообщает RT.
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