Минобороны РФ заявило об ударе по военным предприятиям и объектам в Киеве

Отмечается, что удар был нанесён ночью 10 июня, использовалось высокоточное оружие и ударные беспилотники.

В ведомстве указали, что также были поражены пункты управления и места дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ), по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и ГСМ.

Ранее в Минобороны РФ заявили о нанесении массированного удара по украинскому аэродрому в Ровенской области, сообщает RT.

