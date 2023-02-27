СМИ: Роскомнадзор проверит утечку данных сайта Агентства стратегических инициатив

Ранее специалисты Роскомнадзора проверяли информацию о возможной утечке данных ретейлеров «Дикси» и «Бристоль». Как отмечалось, в соответствии с законодательством РФ, компании обязаны уведомить регулятор о произошедшем в течение суток, однако никакая подобная информация от «Дикси» и Бристоль» не поступала.

В конце прошлого года Минцифры России доработало проект закона об оборотных штрафах за утечки персональных данных в компаниях. В сентябре 2023 года могут быть введены штрафы от пяти до 500 миллионов рублей за утечки персональных данных в компаниях. Штраф будут рассчитывать от размера выручки за календарный год, предшествующий году, в котором была выявлена утечка.

