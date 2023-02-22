Роскомнадзор: «Дикси» и «Бристоль» проверят из-за возможной утечки данных
Специалисты Роскомнадзора проверят информацию о возможной утечке данных ретейлеров «Дикси» и «Бристоль», заявили в пресс-службе ведомства, передает RT.
Как отмечается, в соответствии с законодательством РФ, компании обязаны уведомить Роскомнадзор о произошедшем в течение суток, однако никакая подобная информация от «Дикси» и Бристоль» не поступала.
Ранее, как сообщала НСН, российские сенаторы готовят законопроект об уголовной ответственности за утечку персональных данных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru