Роскомнадзор: «Дикси» и «Бристоль» проверят из-за возможной утечки данных

Специалисты Роскомнадзора проверят информацию о возможной утечке данных ретейлеров «Дикси» и «Бристоль», заявили в пресс-службе ведомства, передает RT.

В России могут ввести штрафы за утечку данных для компаний

Как отмечается, в соответствии с законодательством РФ, компании обязаны уведомить Роскомнадзор о произошедшем в течение суток, однако никакая подобная информация от «Дикси» и Бристоль» не поступала.

Ранее, как сообщала НСН, российские сенаторы готовят законопроект об уголовной ответственности за утечку персональных данных.


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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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