Роскомнадзор: «Дикси» и «Бристоль» проверят из-за возможной утечки данных

Как отмечается, в соответствии с законодательством РФ, компании обязаны уведомить Роскомнадзор о произошедшем в течение суток, однако никакая подобная информация от «Дикси» и Бристоль» не поступала.

Ранее, как сообщала НСН, российские сенаторы готовят законопроект об уголовной ответственности за утечку персональных данных.



