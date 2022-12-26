В России могут ввести штрафы за утечку данных для компаний
Минцифры России доработало проект закона об оборотных штрафах за утечки персональных данных в компаниях, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собеседника.
В сентябре 2023 года могут быть введены штрафы от пяти до 500 миллионов рублей за утечки персональных данных в компаниях. Штраф будут рассчитывать от размера выручки за календарный год, предшествующий году, в котором была выявлена утечка.
Напомним, в открытом доступе в Интернете оказалось около 4 тыс. фотографий паспортов, принадлежащих водителям службы заказа такси «Ситимобил», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 595 / сут.
Умерли
393 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+6 176 / сут.
- В России могут ввести штрафы за утечку данных для компаний
- СМИ: газ для потребителей в Германии подорожает на 112%
- В МИД отказались называть сроки завершения конфликта вокруг Украины
- Ракова: В Москве живут более 750 человек старше 100 лет
- Губернатор Новгородской области сообщил о финальном этапе сделки по фабрике IKEA в Новгороде
- В США число жертв снежной бури увеличилось до 34
- Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в новогоднюю ночь
- МИД РФ: политическое урегулирование на Украине не будет вестись на условиях Киева
- Трамп назвал Байдена умственно отсталым
- СМИ: Зеленский намекнул на мрачную судьбу Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru