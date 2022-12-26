В России могут ввести штрафы за утечку данных для компаний

Минцифры России доработало проект закона об оборотных штрафах за утечки персональных данных в компаниях, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собеседника.

Данные пользователей «Почты России» утекли в Сеть

В сентябре 2023 года могут быть введены штрафы от пяти до 500 миллионов рублей за утечки персональных данных в компаниях. Штраф будут рассчитывать от размера выручки за календарный год, предшествующий году, в котором была выявлена утечка.

Напомним, в открытом доступе в Интернете оказалось около 4 тыс. фотографий паспортов, принадлежащих водителям службы заказа такси «Ситимобил», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафыУтечка
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