В России могут ввести штрафы за утечку данных для компаний

В сентябре 2023 года могут быть введены штрафы от пяти до 500 миллионов рублей за утечки персональных данных в компаниях. Штраф будут рассчитывать от размера выручки за календарный год, предшествующий году, в котором была выявлена утечка.

Напомним, в открытом доступе в Интернете оказалось около 4 тыс. фотографий паспортов, принадлежащих водителям службы заказа такси «Ситимобил», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

