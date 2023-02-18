СМИ: Решение Путина о спецоперации сорвало планы США по развалу России
Президент РФ Владимир Путин, который принял решение начать специальную военную операцию на Украине, совершил упреждающий удар по США ради спасения своей страны. Такую позицию высказал обозреватель арабского издания Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани.
По мнению арабского журналиста, Владимир Путин принял соответствующее решение, потому что сам был свидетелем распада восточноевропейских государств и развала СССР. Поэтому российский лидер сумел разгадать план Вашингтона, который с помощью Украины собирался поставить под угрозу существование России, и нанес упреждающий удар.
«Поэтому он сделал то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине. Тем самым Путин продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой», — считает Хомани.
По мнению арабского обозревателя, США планировали снизить влияние России и затем «огородить ее забором». Хомани считает, что решение о начале спецоперации на Украине позволило Путину вернуть Россию страну на мировую арену и «переиграть США».
Ранее американский журналист Сеймур Херш в интервью порталу Consortium News заявил, что США враждебными действиями сплотили российский народ вокруг президента РФ Владимира Путина.
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