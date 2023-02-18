Американский журналист Херш: США сплотили россиян вокруг Путина
США враждебными действиями сплотили российский народ вокруг президента РФ Владимира Путина, считает американский журналист Сеймур Херш. Об этом он заявил в интервью порталу Consortium News.
«Мы дали Путину повод, который сплотил российский народ вокруг него», — отметил Херш, подчеркнув, что это была «глупая вещь».
Журналист напомнил, что в минувшем году на Западе появились многочисленные публикации о якобы плохом здоровье российского лидера. Кроме того, Херш отметил, что враждебным поведением отличились госсекретарь США Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. По словам журналиста, у этих политиков «давняя неимоверная ненависть к Путину», и представители властей США «сильно давили» на президента Джо Байдена.
Ранее Херш заявил, что Россия небезосновательно начала спецоперацию на Украине, в частности, США «проявили немало агрессии».
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