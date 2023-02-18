Американский журналист Херш: США сплотили россиян вокруг Путина

«Мы дали Путину повод, который сплотил российский народ вокруг него», — отметил Херш, подчеркнув, что это была «глупая вещь».

Журналист напомнил, что в минувшем году на Западе появились многочисленные публикации о якобы плохом здоровье российского лидера. Кроме того, Херш отметил, что враждебным поведением отличились госсекретарь США Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. По словам журналиста, у этих политиков «давняя неимоверная ненависть к Путину», и представители властей США «сильно давили» на президента Джо Байдена.

Ранее Херш заявил, что Россия небезосновательно начала спецоперацию на Украине, в частности, США «проявили немало агрессии».

