Подполковник США Дэвис предупредил о более опасной ситуации для ВСУ, чем считается

Украина находится в ситуации гораздо более опасной, чем считают партнеры на Западе. Об этом говорят трезвые и взвешенные выводы о ситуации в зоне специальной военной операции, написал в статье для 19FortyFive подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

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В этом смысле он напомнил мнение главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, который считает, что «Россия уже проиграла» в конфликте на Украине.

Подполковник Дэвис утверждает, что положение дел с Украиной гораздо более сложнее, чем представляется США, отмечает RT.

«Украина сталкивается с незавидными трудностями, нам нужно ясно понимать перспективы войск Зеленского в 2023 году», — напоминает американский военный в отставке.

По его мнению, Артемовск (Бахмут) повторит судьбу ,Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска и Соледара.

Ранее американский журналист Сеймур Херш в интервью порталу Consortium News заявил, что США враждебными действиями сплотили российский народ вокруг президента РФ Владимира Путина.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеВСУРоссияУкраина
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