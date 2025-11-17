СМИ: Расчленённый матерью мальчик был инвалидом, он не мог ходить
Расчленённый в Балашихе мальчик был инвалидом, он не мог ходить, сообщает Telegram-канал Mash.
Мать Елена едва с ним справлялась — вероятнее всего, это и стало причиной убийства. У женщины есть еще один ребёнок — 9-летняя девочка, она ходит во 2 класс школы в Балашихе.
Сам экс-супруг узнал о смерти мальчика из новостей. С Еленой они прожили 10 лет и разошлись в июне 2025 года.
По версии следствия, мать обезглавленного малыша на момент убийства могла находиться в состоянии психоза, вызванного употреблением синтетических наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
