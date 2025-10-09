СМИ: Пугачёву отключили от российской системы ОМС

Её полис мог быть аннулирован из-за несоответствия персональных данных. У артистки был бумажный полис старого образца. На днях Пугачёву исключили из системы.

При этом ее супруг Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) своевременно обновил полис и даже прикрепился к центру психического здоровья, бюджетной стоматологии и к терапевту.

Ранее стало известно, что Пугачева сохранила права на 166 своих песен в России. В 22 произведениях артистка одновременно выступает композитором и автором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

