СМИ: Пугачёву отключили от российской системы ОМС
Российскую певицу Аллу Пугачёву отключили от системы обязательного медицинского страхования, сообщает Telegram-канал Mash.
Её полис мог быть аннулирован из-за несоответствия персональных данных. У артистки был бумажный полис старого образца. На днях Пугачёву исключили из системы.
При этом ее супруг Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) своевременно обновил полис и даже прикрепился к центру психического здоровья, бюджетной стоматологии и к терапевту.
Ранее стало известно, что Пугачева сохранила права на 166 своих песен в России. В 22 произведениях артистка одновременно выступает композитором и автором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
