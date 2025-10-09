СМИ: В Питере уволили воспитательницу, у которой дочь мигрантки украла украшения

Россиянка 11 лет проработала воспитателем в детском саду, но была вынуждена оставить работу из-за давления начальства после жалобы иностранки. Когда женщина забирала свою дочь из этого же дошкольного учреждения, она обнаружила, что с обуви ребенка пропали украшения. Выяснилось, что их украла девочка из той же группы. По пути домой они встретили ту самую девочку — дочь воспитательницы попросила ее вернуть украшения, но та устроила истерику. Из соседнего ларька выскочила мама — уроженка Узбекистана, которая накинулась на воспитательницу с ее ребенком с оскорблениями.

На следующий день мигрантка пришла к заведующей детсада и потребовала уволить сотрудницу, грозясь обратиться в прокуратуру. Со слов педагога, проверок в саду за время ее работы не было ни разу, поэтому начальница устроила собрание, где призвала воспитателей подталкивать коллегу к этому решению. Женщина уволилась и перевела дочь. Она отметила, что украденное никто не вернул. В настоящее время с детсадом разбирается Следственный комитет.

