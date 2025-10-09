СМИ: Аномальное поведение птиц говорит о приближении апокалипсиса

По данным газеты, теперь они либо значительно раньше появляются в местах зимовки, либо оказываются там с опозданием. Это говорит о возможном приближении Земли к апокалипсису. Объясняется это изменениями, наблюдаемыми в климате, в частности, они может возникать из-за глобального потепления.

Как заявил ученый из Корнельского университета Эндрю Фарнсуорт, изменение в привычках пернатых может стать проявлением так называемого апокалиптического эффекта бабочки, так как все экосистемы на Земле имеют сильную взаимосвязь. Эта пагубная тенденция может привести к тому, что в течение предстоящих пятидесяти лет свыше 50 видов птиц, которые существуют на территории Северной Америки, могут вымереть.

Ранее ученые зафиксировали беспрецедентное потепление в Арктике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

