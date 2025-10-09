СМИ: Аномальное поведение птиц говорит о приближении апокалипсиса
Перелетные птицы стали менять свои схемы сезонной миграции, действующие на протяжении веков, сообщает The New York Post.
По данным газеты, теперь они либо значительно раньше появляются в местах зимовки, либо оказываются там с опозданием. Это говорит о возможном приближении Земли к апокалипсису. Объясняется это изменениями, наблюдаемыми в климате, в частности, они может возникать из-за глобального потепления.
Как заявил ученый из Корнельского университета Эндрю Фарнсуорт, изменение в привычках пернатых может стать проявлением так называемого апокалиптического эффекта бабочки, так как все экосистемы на Земле имеют сильную взаимосвязь. Эта пагубная тенденция может привести к тому, что в течение предстоящих пятидесяти лет свыше 50 видов птиц, которые существуют на территории Северной Америки, могут вымереть.
Ранее ученые зафиксировали беспрецедентное потепление в Арктике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне в четыре раза чаще берут микрозаймы, так как банки массово отказывают в кредитах
- СМИ: Аномальное поведение птиц говорит о приближении апокалипсиса
- УК предложено штрафовать до полумиллиона рублей за недопуск операторов связи в дома
- Юрист: Идея о платежах безработных за полисы ОМС – неприемлема
- Более 50 российских авиакомпаний ждут масштабные проверки
- Омский священник назвал женщин виновницами преступлений, которые совершают мужчины
- СМИ: В Питере уволили воспитательницу, у которой дочь мигрантки украла украшения
- СМИ: Пугачёву отключили от российской системы ОМС
- Трамп: Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана по Газе
- Экс-зампреда Верховного суда Момотова обвинили в «крышевании» проституции и неуплате налогов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru